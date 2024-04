Gustavo Pietropolli Charmet, come la «rete buona» combatte la dispersione scolastica

GPC: In guerra o a seguito di una catastrofe naturale i “dispersi” sono coloro che stanno peggio. La dispersione è precipitare in un cono d’ombra, dove la società non sa neanche più che esisti. Il massimo esempio è dato dall’aumento del numero di ragazzi homeless. Compiuti i 18 anni, chi vive in una Comunità Educativa per Minori dove va? Rischia di finire in strada. Nelle grandi città ci sono barboni giovanissimi, se non c’è una “rete buona” si finisce ai margini.