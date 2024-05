Atalanta, quel filo nerazzurro che unisce i bambini di ieri e di oggi

L’Atalanta è nostra e nessuno ce la tocca, anche se non andiamo allo stadio, anche se non tifiamo. È in tutte le nostre memorie personali e familiari: nelle radioline portate in montagna la domenica per tenersi informati sulla partita (un’era geologica fa), nelle frasi di circostanza: «Speriamo che l’Atalanta si salvi» è stata per decenni una frase di uso comune in primavera tanto quanto «Mi sa che va a piovere». Nelle magliettine nerazzurre regalate ai neonati che nascono negli ospedali bergamaschi, nei ricordi delle generazioni passate, nel passato velato di malinconia dei tempi di Strömberg.