10 ragioni per cui vietare gli smartphone a scuola è sacrosanto, ma non è abbastanza

Siamo travolti dal bisogno di compiacere, e io non sono certo una madre rigida. Nessuno è un santo, e in situazioni “estreme” come lunghi viaggi in auto o in sala d’aspetto mi capita di dare il telefono ai bambini perché vedano un cartone o facciano un giochino. Ma non dovremmo avere paura di fare un torto ai figli se decidiamo che nessuno può regalare loro il telefono fino alla terza media, o che nella chat di WhatsApp non ci possono stare, o anche solo che è scontato che a scuola il telefono non si porti. Siamo adulti, decidiamo noi, possibilmente insieme a tutta la comunità educante.