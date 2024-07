Libri per bambini: come trovare quelli davvero belli e godersi la lettura

Certo, trattandosi di un libro di 56 anni fa ha un linguaggio non proprio politicamente corretto: si usano parole come “cicciona” e “cinesini” (non in senso denigratorio, ma non è comunque il massimo), che giustamente in un libro odierno non troverebbero spazio. Ne ho approfittato per dire a mio figlio che non si fanno commenti sull’aspetto fisico delle persone e abbiamo soprasseduto velocemente.