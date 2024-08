Di Elsa, e di tutte le altre cose che non conosco di mia figlia

Invidio la certezza di quei genitori che sanno che i loro figli non faranno mai nulla di grave, non si ficcheranno mai in situazioni pericolose e sbagliate, non abuseranno di sostanze, non faranno mai del male al prossimo. Faccio di tutto perché questo non debba mai accadere. Ma posso dire di averne la certezza assoluta? No. Non lo do per scontato.