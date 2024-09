Il problema di settembre è che inizia a ottobre, almeno per noi genitori

Che fatica. Neanche una madre con la possibilità di prendersi la maternità facoltativa è messa in condizione di badare ai suoi due figli. Io stessa, anche solo per poter partecipare alla riunione dell’inserimento (riunione che si tiene nel primo pomeriggio, in quello che per la maggior parte delle persone è orario lavorativo), ho dovuto trovare il modo di assentarmi e di piazzare i bambini da qualche parte. Mai come in questo periodo ringrazio una situazione lavorativa caotica e precaria, ma che perlomeno mi consente di / non dovere prendere due o tre settimane di permesso perché devo fare l’ambientamento all’asilo.