Cambiano i voti, ma la scuola no

La visione progressista di Rodari (in un libro di oltre 50 anni fa!) è irresistibile, ma io non sono del tutto convinta. O meglio: sono sicurissima che si impari anche senza voti, ma dobbiamo ammettere, prima di tutto a noi stessi, che i voti sono un importante fattore di motivazione (e anche di demotivazione). Sono un premio e una punizione, ci fanno contenti o depressi. Siamo come il topolino che spinge la levetta giusta e riceva il pezzetto di formaggio, e come quello che spinge quella sbagliata e riceve una scossa elettrica. I voti danno dipendenza e sono richiesti dagli stessi alunni. Come qualunque insegnante può confermare, l’interesse degli studenti per il voto in sé è molto maggiore rispetto all’interesse nei confronti delle eventuali correzioni.