Vulcani, uova ubriache, robot umanoidi: i ragazzi si divertono con la scienza

Sapere come raccontare una storia è efficace per fare radicare le informazioni, soprattutto quando si parla di bambini, i concetti che vogliamo esprimere vanno inseriti in un contesto alla loro portata: «Nel corso di formazione di “BergamoScienza” per insegnanti, il mio contributo è stato quello di presentare i riscontri positivi che una buona storia può avere nella didattica della scienza. È risaputo che lo storytelling rende i contenuti, che a volte risultano molto complessi, molto più appetibili. Ci emozioniamo ascoltando storie e racconti da quando siamo bambini e legare la didattica alle emozioni inventando racconti oppure dialoghi impossibili può davvero fare la differenza per la buona riuscita di una lezione per tutte le fasce di età», spiega Bonazzi, che ha iniziato a fare il divulgatore come guida di «BergamoScienza» parlando di ciaspole e fachiri (cos’hanno in comune? La pressione è inversamente proporzionale alla superficie di applicazione: ecco perché i fachiri non si pungono e le ciaspole non sprofondano!).