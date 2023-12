bestof2023: A tavola: i 6 Guinness dei primati più strani

A chi non piace una birra fresca appena spillata, specialmente se artigianale. Per qualcuno questo rito è diventato una vera e propria passione, come quella che ha portato l’inglese Bruce Masters a visitare 46.495 pub diversi per assaggiare le proposte locali di birra artigianale (record stabilito nel 2014).

Nel 2022, Heinrich de Villiers – giovane sudafricano residente a Melbourne in Australia – ha invece stabilito un nuovo primato individuale visitando ben 78 pub diversi in sole 24 ore.