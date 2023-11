«Cornolti», cultura del cibo dal 1938

Per la famiglia Cornolti questo è stato un anno pieno di soddisfazioni, la ricerca delle eccellenze italiane quest’anno è partita diventando ambassador di tre marchi riconosciuti non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Parliamo in primis del prosciuttificio Sant’Ilario, il miglior prosciutto crudo prodotto a Parma; del brand “Caseificio il Fiorino”, famoso in tutto il mondo per il suo pecorino riserva del fondatore pluripremiato con premi internazionali e del parmigiano reggiano “Vacche Rosse”, parmigiano prodotto, come suggerisce il nome, dalla vacca rossa, di qualità superiore rispetto al normale parmigiano date le sue differenti proprietà organolettiche.