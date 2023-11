A «Lostricheria» arriva il nuovo menù degustazione

Ma ancora prima, «Lostricheria» è pronta ad accogliervi per ricchi pranzi e cene in famiglia, tra amici e per il tradizionale scambio di auguri tra colleghi, anche con soluzioni di menù personalizzate per l’occasione e costruite su misura a seconda delle esigenze. Il ristorante sarà chiuso per il servizio dei giorni 24, 25 e 26 dicembre ma, come ogni anno, sarà operativo la mattina della vigilia per il ritiro dei vostri ordini d’asporto entro le ore 12. Le ordinazioni sono da effettuare con almeno una settimana di anticipo. Come ogni anno, potrete scegliere di comporre ricchi plateau di ostriche, di varia provenienza e calibro, che potete ordinare aperte e pronte da servire; semi-aperte per mantenere la freschezza; oppure totalmente chiuse, se volete dilettarvi nell’apertura del prodotto con gli appositi strumenti. Da non perdere le favolose cruditè , servite all’interno di graziosi vassoi in alluminio, riutilizzabili poi come tortiere (sono adatti alla cottura in forno e anche alla conservazione in frigorifero). Le proposte d’asporto sono pronte per essere degustate, in pratiche vaschette, con condimenti semplici che esaltano la freschezza e la qualità del prodotto.