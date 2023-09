«Casa Comotti», quando il macellaio si mette a cucinare

Il lavoro svolto con passione e amore, porta sempre ad intraprendere nuove sfide. Così dopo alcuni anni, nel 2022 prende forma un nuovo progetto: aprire un locale dove esprimere la qualità delle nostre carni accompagnato dall’inconfondibile ospitalità della famiglia Comotti, in compagnia dell’amico di famiglia Alberto Onetti. Il nuovo progetto si chiama «Casa Comotti»: un luogo dove poter assaporare carni selezionate, salumi e prodotti artigianali. Il locale sorge in Maresana, in cima alla collina, conosciuta per Il Pighet.