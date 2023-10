Da 25 anni alla trattoria «Primavera» delizie casalinghe per tutti i buongustai

Il venerdì sera, il sabato sera e la domenica sia a pranzo che a cena alla trattoria troverete invece un menù alla carta molto dinamico. Alcuni tra i piatti più apprezzati sono sempre disponibili, a grande richiesta. Dagli antipasti come lo gnocco fritto con i salumi e l’insalata di mare. E poi i piatti tipici della tradizione bergamasca come i casoncelli, la pasta fresca con ragù di cervo fatto in casa. Tra i secondi durante la stagione invernale potete trovare il brasato con la polenta, la cassoeula, la trippa in umido e tanto altro, mentre in questo periodo trovate ancora piatti più freschi come la tagliata, il fritto misto, le grigliate miste e tante altre portate a base di carne o di pesce, ottime visto il clima mite. Una parte del menù alla carta è invece variabile e cambia ogni settimana: il risotto, ad esempio, c’è sempre, ma ogni volta è diverso. Risotto ai porcini, ai frutti di mare, alla rapa rossa e zola, al radicchio e scamorza e così via. Per concludere, i golosi dessert fatti in casa, anche questi sempre diversi. Tiramisu, panna cotta, torta nutella e cocco, torta nutella e marmellata ciliegie, torta al pistacchio, torta pere e cioccolato, torta al limone o alle mele.