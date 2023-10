«Da Mimmo» ora è anche locanda. Una soluzione prestigiosa anche per il turismo aziendale

Il ristorante «Da Mimmo», situato nell’edificio storico «La Casazza», offre un’esperienza unica che permette di immergersi nel fascino del medioevo. Con la sua «Locanda Mimmo» è ora possibile soggiornare nel cuore del borgo antico di Città Alta e risvegliarsi in un ambiente ricco di storia e bellezza. L’edificio in cui si trova la locanda risale al 1357, fu realizzato da Balduino Suardi e destinato a dimora della sua famiglia. La scelta del luogo era particolarmente strategica in quanto centrale e protetto dalle fortificazioni della Cittadella e della Rocca. In epoca veneziana, divenne il primo presidio postale della gloriosa storia della famiglia Tasso.