Da «Sushi Ho» una gran varietà di bontà orientali

Il menù di «Sushi Ho» prevede una f ormula all you can eat, disponibile tutti i giorni sia per pranzo che per cena. Durante la settimana, nella pausa di mezzogiorno, il menù è più semplificato e il costo è di 13,90€ a persona. Per la cena, menù completo con tutte le specialità e senza limiti a 28,90€. Nei giorni feriali, il sabato e la domenica a pranzo 18,90€ per ogni persona che sceglie la formula illimitata.