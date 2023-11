Da «Tania Ristorante» è sempre Natale

E se non volete attendere le feste per assaggiare l’ottima cucina di Tania, passate a provare il menù stagionale. Ogni fine settimana gustosi piatti fuori menù come il filetto con tartufo bianco o nero, i ravioli al brasato e alla zucca, i pizzoccheri, il coniglio arrosto, i capù fatti in casa, o ancora il tortino con cuore di Branzi e salsa alle castagne. Tutto fresco, preparato da Tania e dal suo staff. Il locale è disponibile anche per pranzi o cene aziendali, con menù personalizzato.