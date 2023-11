Da «Trattoria Falconi» è già Natale, tra dolci e soffici creazioni

Ci sono tanti motivi per festeggiare insieme alla famiglia Falconi: proprio lo scorso mese, la loro ampia carta vini, è stata premiata come Miglior Carta vini da Osteria 2023 in occasione della «Milano Wine Week». Durante l’evento, inoltre, Luca Falconi è stato tra i 50 sommelier selezionati per presentare alcune etichette al pubblico della manifestazione. Tra le aziende scelte da Luca per la degustazione, molte sono bergamasche: Le Terrazze del Canto, Mo.Ka, Angelo Bertoli, La Cornasella, il Moscato di De Toma. Tutte etichette che potete degustare alla Trattoria, in accompagnamento alle splendide carni - 8 diverse razze rigorosamente italiane - e alla cucina della tradizione bergamasca, che da ormai 60 anni soddisfa il palato di tutta la clientela. Marco, Luca, Giorgio e tutto lo staff vi aspettano in Trattoria!