Grande festa al «Vice» di Curno: vent’anni di serate al top

Aperto il 16 ottobre del 2003 (sempre di lunedì), in questi due decenni il «Vice» ha fatto una importante evoluzione. Da bar caffetteria, a punto di ritrovo per aperitivi e drink post dinner , fino ad essere riconosciuto come il locale più autorevole della bergamasca sul tema Gin. Oltre al bar, qui trovate infatti una bella enoteca al piano superiore, quasi interamente dedicata al distillato più in voga, con una selezione che viene arricchita di nuove etichette ogni settimana. Le stesse etichette che trovate anche in mescita: in occasione del compleanno è stata presentata la 500esima etichetta di gin! E non si è trattato di un’etichetta qualsiasi: finalmente il primo distillato messo a punto proprio da Mario in collaborazione con Stefano Arsuffi della Distilleria Doa di Bracca. Un prodotto esclusivo, leggermente agrumato e un po’ floreale, con una grafica e un nome particolari: “500 e non solo”.