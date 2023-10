Grande festa per il decimo compleanno di «Pasticceria Adriano»

La «Pasticceria Adriano» di Seriate ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività con una bellissima festa lo scorso 29 settembre al Molino dei Frati di Trescore Balneario. Una di quelle feste che restano nella memoria, con i migliori clienti, a suon di musica, buon cibo e tanta allegria… perfino con i fuochi d’artificio. E soprattutto con una bellissima torta a forma di 10, come gli anni da quando - il 1° agosto del 2013 - la pasticceria ha aperto i battenti per la prima volta in quel di Seriate. Dopo una piacevole serata in compagnia, Adriano, la moglie Lucia e il giovane staff della pasticceria hanno spento le candeline sulla torta preparata per l’occasione in laboratorio, fatta con pan di spagna, crema chantilly e frutti di bosco. Una torta classica di quelle che Adriano prepara nel suo laboratorio ogni giorno e per ogni occasione, da ormai 34 anni. Già, perché se la storia della Pasticceria di Seriate ha appena festeggiato il suo primo decennio dall’apertura, quella di Adriano come pasticcere va un bel po’ più indietro.