«La Cantina»: la novità super esclusiva del «Ristorante Clu»

In questo spazio Bergamo e la sua provincia sono i veri protagonisti: il menù infatti celebra i prodotti locali, facendo incontrare i piccoli artigiani con gli ingredienti di stagione. Non c’è un vero e proprio servizio al tavolo: in tavola piatti creati dallo Chef Edoardo Codalli, perfetti per la condivisione, un po’ come si fa in famiglia. La carta vini non serve, a vostra disposizione uno scaffale con i prezzi esposti: prendete e stappate ciò che preferite.