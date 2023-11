«La Casera del Pirondèl», il gusto unico del territorio

L’azienda di Treviolo, storica realtà tramandata da quattro generazioni e cresciuta ancor più 17 anni fa con la creazione del caseificio, è specializzata del resto in eventi a tema, come compleanni o appuntamenti per festeggiare al meglio il Natale. «Anche a dicembre organizzeremo infatti una giornata speciale – assicura Armanni – per coinvolgere le famiglie in particolari laboratori con renne, elfi, Babbo Natale e l’amatissima Santa Lucia. In più per tutto il mese proporremo e creeremo per ogni esigenza cesti natalizi con i prodotti della nostra azienda. E come sempre, presteremo grande attenzione per i dettagli, con fiocchi e decorazioni di tendenza».