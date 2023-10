La gastronomia di Simone Scrivo, talento in cucina

Questa è la storia di Simone Scrivo, chef di origine calabrese che ha scelto Bergamo per mettere in pratica il suo talento e la sua creatività in cucina. Dal 2003 in città, Simone ha avuto una brillante carriera in diversi punti di ristorazione e catering bergamaschi: dal 2006 al 2019 è stato Chef del ristorante Vigneto di Grumello del Monte con cui ha conquistato l’ambita stella Michelin per ben 6 anni, tra il 2009 e il 2014. Gli ultimi 3 anni, dal 2019 al 2022 li ha passati nella brigata del catering “Vicook” di “Da Vittorio”, fino ad un anno e mezzo fa, quando ha deciso di mettersi in proprio e aprire il suo piccolo sogno.