«La Pala Bros», il nuovo locale in città per i pizza lovers

È con queste premesse che nasce «La Pala Bros»: una pizzeria d’asporto, con ritiro al locale, con consegna a domicilio tramite la piattaforma Deliveroo (delivery gratuito per i nuovi clienti), e con qualche tavolino di appoggio per un consumo veloce in loco. La specialità è una pizza alla pala ricca e appetitosa, che il cliente può ordinare in diverse versioni - dalle più classiche a quelle più creative. Ci sono pizze per ogni gusto, proprio perché - come sostengono i “Bros” - il locale è dedicato a tutti i pizza lovers. Da non perdere la «Pota che deliziosa», la «Inferno di Dante», la «Barghèm», e la «Alpeggiami» - che celebra gli ingredienti di montagna. Quelle montagne e quegli ingredienti che i due “Bros” hanno salutato per poi ritrovare una volta rientrati a Bergamo.