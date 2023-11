La Trattoria Pizzeria «La Patta» di Ranica presenta le novità di stagione

Sono passati solo un paio di mesi dalla grande festa che la Trattoria «La Patta» di Ranica ha organizzato per i primi 10 anni di storia del locale. Ma le novità non si sono fermate: insieme ai primi freddi ecco tornare in menù anche i piatti più ricchi e prelibati della tradizione bergamasca: in questa stagione in cucina si sente il profumo di brasato, osso buco e polenta taragna! E ancora troviamo tra le proposte la selvaggina, il cinghiale e il capriolo: sapori genuini che vi accompagneranno in una passeggiata nel bosco. Oppure piatti che non trovate dappertutto, come l e lumache.