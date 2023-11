Le eccellenze casearie di «Capoferri formaggi» per un Natale ricco di gusto

Da oltre 80 anni l’azienda «Capoferri»di Adrara San Martino è specializzata nell’affinamento di prodotti caseari e anche per quest’anno propone a tutti le eccellenze di propria produzione per la creazione di confezioni personalizzate per il Natale. Alle aziende che volessero regalare ai propri collaboratori delle gustose e ricche box a tema caseario consigliamo di contattare l’azienda via mail - [email protected] - o al telefono per preventivi su misura.