«Revolution Bake & co», la rivoluzione è servita!

A Urgnano, da ormai 6 anni Salvatore Moscato propone ai suoi ospiti l’originale Scrocchiarella® , rivisitazione della classica pizza in pala alla romana, con l’utilizzo esclusivo di ingredienti di prima scelta e di metodi di lievitazione innovativi. Nato a Licata nel 1979, Salvatore lavora nella ristorazione dall’età di 16 anni, facendo “la gavetta” in cucina o lavando i piatti. Nel 1995 si trasferisce all’estero per fare esperienza, fino al 2002 quando capisce che è arrivato il momento di tornare. Prima in Sicilia, poi un anno a Bologna. L’opportunità arriva però da Bergamo: correva l’anno 2005 e iniziava allora la storia che lungo il filo del gusto lo ha tenuto legato alla nostra provincia. «Fino al 2017 ho lavorato in svariati ristoranti e pizzerie di città e provincia, finché a un certo punto ho sentito il bisogno di mettermi in proprio. E nel febbraio 2018 nasce il progetto “Revolution bake & co” a Urgnano». racconta Salvatore. Le idee sono chiare fin dall’inizio. «Volevo creare un prodotto nuovo, anche nei metodi di lavoro, utilizzando materie prime di qualità superiore, rivisitando la pizza in pala: la Scrocchiarella®».