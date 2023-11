Ristorante «Il 13» di San Paolo D’Argon presenta i nuovi menù

Oltre al pranzo di Natale, per tutto dicembre il ristorante «Il 13» sarò a vostra disposizione per cene e pranzi aziendali, con proposte dai 35 ai 45 euro, e con alcune chicche della cucina sarda. Per tutte le festività, tutti i piatti sono inoltre disponibili anche d’asporto, a Capodanno cena con menù alla carta.