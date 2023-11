Sapori autentici a «La Bettola» di Urgnano

E se siamo tutti in trepidante attesa di conoscere quali prelibatezze la famiglia Pezzotta ci proporrà per il pranzo di Natale e per il cenone di Capodanno (informazioni che troverete sul sito a breve), nel frattempo vi invitiamo a scoprire le diverse proposte dedicate alle cene aziendali per il periodo delle feste. Trovate un’ampia scelta di menù che sono in grado di accontentare un po’ tutte le richieste, anche con menù a tema come quello a km zero, quello di filiera, quello solo carne oppure quello stagionale. Ma non solo: i menù sono concordabili e personalizzabili come preferite. Vi basterà contattare «La Bettola» per tutte le informazioni. Potete farlo via mail scrivendo a [email protected] oppure al numero 035.891656.