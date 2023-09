Sapori dalla Campania e dalla Sicilia si incontrano da «PizzAmore e Fantasia»

Da non perdere il cavallo di battaglia: gli scialatielli ai frutti di mare. Pasta fresca condita con un sugo di pesce fresco, a seconda del mercato. Il piatto viene poi ricoperto da uno strato di pasta pizza e finito in forno. Il coperchio si gonfia come un vulcano, con un risultato che - oltre che appetitoso - è anche scenico. Un piatto che racchiude le anime dei due coniugi, le origini e il loro amore per la ristorazione. Ottimo anche il panino all’ufficiale con salsiccia grigliata, patate al bbq e burrata, specialità della Sicilia. Per struzzicare, gli arancini e i crocchè fatti in casa. Eccellenti i dolci di Imma, e per concludere in bellezza un limoncello, oppure un pistacchiello (a conferma della storia d’amore tra Sicilia e Campania che si traduce anche a tavola). A breve sarà disponibile anche un nuovo menù stagionale, con tante gustose novità da assaggiare.