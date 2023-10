«Trattoria Pizzeria I Tigli», sentirsi a casa tra i piatti della tradizione

Il pranzo di lavoro è disponibile dal lunedì al sabato. La domenica e per cena il menù alla carta. In serata disponibile anche pizzeria con forno a legna. «I Tigli» vi aspetta tutti i giorni per pranzo, mentre per cena dal venerdì al lunedì. La prenotazione è sempre gradita al numero 035 063 0933. La locale si trova in Via G. Marconi, 54 a Sorisole.