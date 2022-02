Osteria 2.1 Food & Cocktail Bar, per sentirvi a casa vostra

Il primo pasto della giornata è sviluppato con formula business lunch al prezzo di 10 €, e comprende un primo, un secondo e contorno. Disponibile dal lunedì al venerdì con proposte del giorno. Dalle 18 alle 21, è Happy Hour. Dietro il bancone dell’Osteria 2.1 troverete un barman esperto che vi preparerà i classici della miscelazione e proposte più creative per un aperitivo da far invidia. Aperitivo che può essere trasformato in apericena grazie ad una proposta di piatti dalla cucina: tagliere di salumi, un piatto caldo e un risotto in accompagnamento.