Perché la fermentazione in cucina va così di moda?

Negli ultimi anni alcuni famosi chef hanno scelto di sperimentare con la fermentazione, un po’ per moda e un po’ perché affascinati da ciò che si può ottenere da questa antica tecnica. Uno su tutti è René Redzepi , a capo della cucina del Ristorante Noma di Copenaghen, insegna fresca del riconoscimento di 3 stelle Michelin nella Guida 2022 e premiato come “ Miglior ristorante al mondo ” secondo la prestigiosa classifica The World’s 50 Best Restaurants . Un locale che ha fatto della sperimentazione la sua firma: pensate che qui lavorano oltre 100 cuochi, divisi tra la Test kitchen , dove prendono vita le idee per nuovi piatti e abbinamenti, la cucina del ristorante vera e propria e il Fermentation Lab , laboratorio che ha l’obiettivo di raggiungere la perfezione nelle tecniche.