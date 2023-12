Mann, Cortellesi, Woody Allen, Sollima e Kaurismäki, per un Natale al cinema

«Adagio» non è un film perfetto: ha degli evidenti buchi di sceneggiatura, un impianto narrativo sterile e delle soluzioni drammaturgiche implausibili (anche per un film di genere). Eppure è un’opera girata come nessun’altra nel cinema di genere italiano: essenziale, asciutta, con un ritmo straordinario e pochissimi fronzoli o manierismi estetici. A Sollima interessa soprattutto descrivere un mondo in decomposizione di cui Roma sembra l’ultima città sulla terra a un passo dall’apocalisse. Per questo sceglie di farla somigliare a una metropoli americana, mostrandola solo attraverso le periferie, gli snodi viari, le tangenziali e il traffico soffocante che la contraddistingue, come in una distopia. Del resto è tutto il film a essere un’elegia (o un adagio) sulla fine, un racconto di (anti)eroi sconfitti, malandati e ultimi testimoni di un mondo estinto e di un tempo che esiste solo nei loro ricordi. Pierfrancesco Favino, Toni Servillo e Valerio Mastandrea letteralmente trasfigurati e invecchiati dal trucco sembrano quasi fantasmi, abitanti di uno spazio in dissolvenza e destinati a scomparire. Proprio come tutto il resto che, lentamente, si tramuta in cenere.