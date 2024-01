bestof2023: Mangia, prega, ama. Una domenica con i Sikh di Bergamo

Non tutte le mie interlocutrici sanno l’italiano. Se ne accorge una ragazza seduta di fronte a me che, con un’inflessione bergamasca, prova a fare conversazione, nonostante il continuo via vai di persone in mezzo a noi. «A casa di solito cucinate cibo indiano o italiano?» cerco di chiederle e la sua risposta arriva forte e chiara: «indiano! Siamo abituati così, anche perché noi non mangiamo né carne, né pesce né uova, quindi a volte è più semplice utilizzare i nostri alimenti». In quel momento una donna vestita in giallo si siede a fianco a me e, dopo qualche timido sorriso, scopro con stupore che si tratta di una mia compaesana, arrivata in Italia tanti anni fa, ora madre di due bimbi. Il pranzo prosegue allora con bis di chapati e di acqua, per stemperare il piccante dei legumi, e qualche chiacchiera fatta per lo più con gli sguardi.