Cecilia Sala, «anche in Afghanistan ci sono storie di resistenza e di speranza»

CS: A marzo 2022, mi trovavo a Kyiv: nessuno aveva ancora la certezza che la capitale si sarebbe salvata, che i russi non sarebbero stati in grado di prenderla. L’atmosfera era surreale, sicuramente spaventosa, le sirene per i bombardamenti suonavano in continuazione, le strade erano deserte. Ero arrivata alla stazione durante il coprifuoco, ero uscita dal sottopasso con le mani alzate: una impugnava una bandiera bianca, fatta con l’asciugamano da bidet rubato a questo scopo in un hotel della città di Chmel’nyc’kyj. Kyiv era chiusa e le autorità dicevano che chiunque fosse stato trovato in giro sarebbe stato sospettato di essere un sabotatore russo. All’improvviso, vengo fermata da un miliziano: mi domanda chi sono, mi punta il fucile addosso, intimandomi di aprire la mia borsa. Il controllo, però, dura fino a quando non sentiamo il rumore di due esplosioni vicine. Ci guardiamo in silenzio, come a dire che, a quel punto, abbiamo entrambi qualcosa di più urgente da fare; nel mio caso, trovare riparo. Ecco, io credo che il pericolo sia sempre dietro l’angolo; che di fronte a esso le reazioni di ognuno di noi, per quanto diverse, siano in un certo senso molto simili e che, se fai il mestiere che faccio io, con la paura e con la morte alla fine impari a conviverci.