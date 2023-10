Gastone Garziera. Arrivare sulla Luna con il primo pc della storia

Oggi il progettista della Olivetti ha 81 anni, la passione per l’evoluzione tecnologica continua a illuminargli lo sguardo e lo ha portato di recente a immergersi nelle pagine del saggio del fisico e inventore Federico Faggin, passato anche lui per la Olivetti e autore di «Irriducibile. La coscienza, la vita, i computer e la nostra natura». «Faggin sostiene che una macchina non potrà mai avere coscienza, ma io non ne sono così certo – spiega Garziera – sono più in linea con il matematico Alan Turing, convinto che la tecnologia non avesse limiti nel suo sviluppo. Io stesso alla Olivetti ho visto evoluzioni che non si credevano possibili prima. Vedremo».