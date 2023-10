«Produzioni Ininterrotte», un festival di letteratura del lavoro nel villaggio operaio di Crespi d’Adda

«Il tentativo è portare il lavoro come valore, non portare la notizia o il fatto che il lavoro causi ancora morte, sfruttamento e problematiche, non solo in Italia – spiega Giorgio Ravasio, presidente dell’Associazione Crespi d’Adda – Parlarne attraverso l’arte, l’industria e la letteratura è un modo per portare il grande valore del lavoro all’attenzione generale. Non si parla né in termini edulcorati né amari: si parla di lavoro sotto diversi punti di vista e si portano i protagonisti in un luogo simbolo, scenografico, dove il valore del lavoro si è perso. Quello che cerchiamo di fare è di raccontare non i fatti, ma i valori che stanno dietro i fatti, senza l’illusione di cambiare il mondo. Se il festival è diventato un punto di riferimento per un mese e mezzo, ricco di appuntamenti di vario tipo e contaminato da diversi tipi di discipline, può diventarlo anche durante tutto l’anno a Crespi, in modo tale da trasformare il villaggio in un teatro».