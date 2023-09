Il mondo come patria, la Società Dante Alighieri riparte con il «De vulgari eloquentia»

Ma cosa direbbe Dante dell’Italia di oggi? «Forse ne denuncerebbe la prospettiva municipale, troppo localistica – afferma Noris – Nella difesa di quella che, giustamente, riteniamo essere la nostra identità (anche se bisognerebbe capire davvero cosa significhi, oggigiorno, essere italiani), pecchiamo di provincialismo e di vedute ristrette. “Ma io, che ho per patria il mondo come i pesci hanno il mare”, dice Dante nel “De vulgari eloquentia”. E questo perché, durante l’esilio, a sue spese, capisce cosa significhi diventare “cittadino del mondo”. La prospettiva di un’appartenenza cittadina viene superata da una dimensione, come già accennato, sovra-municipale. Ancora una volta, riscontriamo tutta l’attualità dell’Alighieri. Si pensi, per esempio, ai rapporti fra Italia e Unione Europea: nonostante atteggiamenti diversi e, sovente, contraddittori, sembra che i governanti abbiano finalmente riconosciuto la necessità di aprirsi a un potere sovranazionale per risolvere i problemi assieme. Problemi che, come quello delle migrazioni, sempre più frequentemente riguardano non solo noi italiani e noi europei, ma tutti i cittadini del mondo».