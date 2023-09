«Fiato ai Libri» diventa maggiorenne e torna con Bulgakov, ponte d’unione fra Kiev e Mosca

Numeri rilevanti, che fanno emergere una delle tante contraddizioni del nostro Paese. «A livello generale, è vero che in Italia si legge poco e sempre meno – afferma Personelli – d’altra parte i festival riscuotono ogni volta un discreto successo, catalizzando migliaia di appassionati. Penso, per esempio, a Mantova, Sarzana e Pordenone. È una sorta di contraddizione. Non so perché succeda e perché accada anche a “Fiato ai Libri”, formule magiche non ne ho. Posso azzardare, però, qualche ipotesi: innanzitutto, abbiamo compreso da tempo come mettere in scena i libri. Non consideriamo il testo come una reliquia, bensì come materiale che deve essere trasformato, al servizio, se così si può dire, di un linguaggio diverso, simile, per certi versi, a quello del cinema e dell’opera lirica. Un’opera letteraria, del resto, non è nata per essere letta ad alta voce, ma noi dobbiamo presentarla in modo che sia adatta a questo scopo. Credo sia importante, poi, il fatto che il festival sia affidato a una libreria e, contemporaneamente, sostenuto da tre sistemi bibliotecari: una sinergia, questa, in grado di garantire già in partenza un certo numero di partecipanti. Il bacino è ovviamente quello dei clienti e degli utenti».