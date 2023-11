Vanesa e i racconti dal Messico. «Quando ti conoscono, i bergamaschi ti aprono il cuore, ma all’inizio non è facile»

Piccoli pezzi di quotidianità necessariamente lontani dall’abitudine si uniscono alle ulteriori difficoltà che si possono incontrare in un Paese straniero. «All’inizio, non conoscevo la cultura italiana e non sapevo come pormi, come e se scherzare. Ci rimanevo male, non è stato facile ambientarmi» ammette Edwin. Me lo conferma anche Estela, nel suo silenzio e con lo sguardo basso e malinconico. «Che lavoro fai qui?» le chiedo, per coinvolgerla; «faccio le pulizie» mi risponde con un filo di voce e un’espressione di rassegnazione sul volto. «In realtà lei è psicologa!» mi spiega Vanesa, appoggiandole una mano sulla spalla ricurva, «però tutti siamo partiti da zero, una volta arrivati, e abbiamo passato quella fase… Anche io l’ho fatto e ogni volta che spazzavo il pavimento pensavo: “io ho due lauree!”, ma non potevo pretendere di fare subito ciò per cui avevo studiato».