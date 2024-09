Ascoltare un libro letto ad alta voce. Una ginnastica per la mente

«Davanti a questo scenario però emerge un dato curioso - spiega il professore – se le persone leggono poco, non significa che siano poco interessate a cosa dicono i libri. La verità è che leggere è faticoso: richiede concentrazione, tempo, capacità di decodificare il contenuto associando la parola al significato e poi di inserirla in un contesto comprendendone i significati. Come farsi la gamba per andare in montagna, anche leggere di più o di meno dipende anche dall’allenamento, così come comprendere quello che è scritto nelle pagine. Infatti, anche per chi non ama sfogliare un libro, se sono gli altri a leggere per lui, il coinvolgimento e l’interesse per la storia ci sono e con essi anche numerosi risvolti positivi sbalorditivi sul lato cognitivo» come dimostrano gli studi condotti da Batini sul campo.