“Ciao bella gioia”: l’Angelotto da Caravaggio

La parola “studio” era ispirata al mitico Studio 54 di New York, mentre Zeta era in continuità con la radio.

Anche qui non si risparmiò per costruire con la migliore tecnologia: una parete mobile perfettamente insonorizzata permetteva di dividere la sala in due separate per accogliere diversi generi musicali, oppure se tenuta aperta offriva al pubblico una gigantesca discoteca per cinquemila persone. Un paradiso per il divertimento e la musica, lo Studio Zeta divenne immediatamente una tappa obbligata per gli appassionati della dance e del ballo , tanto da richiamare aficionados da tutto il Nord Italia con speciali bus. Il caso Studio Zeta fu perfino l’argomento di una puntata del Maurizio Costanzo Show, ma anche di programmi Rai, Rete 4 e Canale 5, e più volte fu anche set televisivo.