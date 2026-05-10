Le canzoni per la festa della mamma, una playlist tra tenerezza, nostalgia e gratitudine

Crescere però, vuol dire rendersi anche conto dei sacrifici patiti dalla propria madre, a volte l’unica figura genitoriale. In « Madre », Gianluca Grignani, interroga la donna proprio in merito alla scomparsa del padre, mentre in « E yo mamma », Coez usa un linguaggio molto diretto e dolce per ringraziarla di essere rimasta: «E questa va per te che hai lottato per me / C’è chi ha due genitori ma tu vali per tre». È un riconoscimento molto onesto, che loda la grande forza della madre che non si è arresa davanti alle difficoltà, la stessa che Ermal Meta canta in « Vietato morire ». Un inno contro la violenza domestica e una canzone molto profonda legata alla biografia del cantante, che racconta l’eterna gratitudine verso chi ha dovuto «smettere di sognare per far sognare il proprio figlio». Questo senso di consapevolezza esplode anche in « Cosa ci direbbe » dei Fast Animals and Slow Kids feat. Willie Peyote: il brano, nel ritornello, riflette proprio sulla figura della mamma, ormai assunta a etichetta di essere divino e intoccabile e invita a non dare per scontata la sua sofferenza e la sua forza.