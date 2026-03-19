Papà-figli, la colonna sonora di un legame infinito

Quando il tempo avanza, però, il rapporto tra padre e figlio vive una metamorfosi profonda, fatta anche di un ribaltamento dei ruoli che la musica ha saputo raccontare talvolta con pudore estremo e talvolta con una profonda necessità. «Father and Son» di Cat Stevens descrive perfettamente questo passaggio mettendo in musica un conflitto generazionale, fatto di incomprensioni tra due punti di vista opposti, benché entrambi validi: il figlio vuole emanciparsi, mentre il padre lo invita ad agire con prudenza. Il rapporto con il padre, dunque, può essere anche fatto di frizione e di necessità di distacco e, in «Assassinio dilettante», Francesco Bianconi racconta proprio questo rapporto – non di protezione, ma di conflitto – come necessario per diventare davvero adulti. Al pari di un novello Edipo, per trovare la propria voce e costruire un’identità autentica, il figlio deve simbolicamente “uccidere” il modello paterno e distaccarsene per non restarne schiacciato, con la consapevolezza che anche lui un giorno sarà la “vittima” dei propri figli. Questo denso brano ricorda quanto sia importante anche che l’autorità paterna sia messa in discussione e che lo stesso padre permetta ai propri figli di essere diversi da lui.