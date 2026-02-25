Bergamo celebra Gianandrea Gavazzeni, il Maestro che ha dato voce alla nostra terra

«A Gianandrea Gavazzeni. La musica, il gesto, la memoria 1996-2026» è il nome della rassegna che ha preso da poco avvio in città, un’iniziativa che abbraccia la cooperazione di diversi enti: un progetto nato per volontà della Fondazione Teatro Donizetti assieme al «Donizetti Opera Festival», Fondazione Vittorio Polli e Anna Maria Stoppani con la biblioteca musicale Victor de Sabata e Aldo Ceccato e il «Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo». Il vasto ed articolato progetto, in programma in città fino al 29 novembre, intreccia diversi ambiti artistici. La ricerca, la riflessione critica, l’attività espositiva, la formazione e la valorizzazione nei confronti dei giovani interpreti si fondono per restituire al grande pubblico l’immagine e la figura geniale e poliedrica di Gavazzeni, intellettuale e artista ma anche divulgatore e pedagogo.