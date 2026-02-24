Storia, ingegno e passione. I musei dedicati ai motori della Bergamasca

L’imprenditore edile Riccardo Crippa ha rilevato negli anni Ottanta la vecchia fabbrica Rumi di via Moroni a Bergamo, dove oggi ha sede l’Università, e ne ha ricostruito l’archivio storico recuperando disegni tecnici, fotografie e documenti originali. Ha fondato il Registro Storico Rumi e ha raccolto nella sua collezione quasi tutti i modelli prodotti dall’imprenditore-artista bergamasco Donnino Rumi dal 1950 al 1962: dagli scooter Scoiattolo e Formichino alle 125 Turismo e Sport fino alla rarissima 200. Le «moto dell’artista», competitive nelle gare grazie al performante bicilindrico progettato da Pietro Vassena, dovevano prima di tutto essere belle. Un fascino che resta intatto ancora oggi, grazie all’eleganza del design e a scelte cromatiche di sorprendente modernità. Completano la collezione storica Rumi alcuni go-kart e un originale motocarro a tre ruote, utilizzato per le riprese a Cinecittà.