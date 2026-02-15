FOMO, la paura di perdersi qualcosa nell’era del fare e dell’apparire

Una volta, tanto tempo fa, al liceo mi ritrovai di fronte, nella traccia di un tema, una citazione presa da «Avere o essere?» di Erich Fromm, filosofo e psicanalista tedesco. In questo libro espone una distinzione fra una modalità di vivere centrata sull’avere – propria del consumismo, in cui è facile dare molta importanza a ciò che si ha – e una modalità centrata sull’essere, quindi più profonda e radicata in sé e per questo più stabile. Ritengo che questa distinzione sia ancora attuale, ma probabilmente necessiti di un aggiornamento. Anche perché siamo sempre più immersi in un consumismo che amplia la distanza tra chi possiede molto e chi, invece, ha quasi nulla. Chi si trova in quest’ultima condizione finisce per avere ben poco, se non niente, con cui identificarsi secondo la logica dell’avere. E, dato che la modalità dell’essere è più impegnativa e controcorrente, cosa resta?