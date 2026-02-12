La cultura bergamasca è (per buona parte) «tutta franabile»

Inoltre, ci sono 347 km2 a rischio elevato o molto elevato per frane: si tratta di quasi il 13% della superficie totale, ben più alta della media lombarda del 5%. E sono più di 4.000 le famiglie che vivono nelle zone interessate, che sono soprattutto quelle collinari e vallive. Eventi di questo tipo non sono solo un rischio astratto: anzi, stanno diventando sempre più probabili in un clima che si sta estremizzando. L’aumento della temperatura modifica l’energia disponibile nel sistema atmosferico e rende più frequenti e intensi fenomeni come cicloni, nubifragi e mareggiate. Da anni il costo degli impatti degli eventi climatici estremi supera ormai, con regolarità, quello degli investimenti che sarebbero necessari per prevenirli.