Concorsi pubblici deserti: perché il Nord Italia non attira più giovani nella PA

Nonostante alcune cronache recenti abbiano ricondotto il fenomeno a una non meglio precisata disaffezione della gen Z verso l’impiego pubblico, le cause risiedono altrove e hanno a che fare con le coordinate materiali ed economiche in cui si trovano a vivere i giovani che scelgono di operare nelle pubbliche amministrazioni del Nord. La retribuzione media annua nel settore pubblico è di 35.350 euro lordi, che in contesti metropolitani come Milano, Bologna o Torino rappresentano l’anticamera della povertà lavorativa. A Milano il canone medio di affitto ha raggiunto i 23.6 euro al metro quadro (circa 1.450 euro per un bilocale da 60 metri quadri). A Bologna scende a 18 euro al metro quadro, mentre Torino si attesta sui 14 euro al metro quadro. Per un giovane funzionario pubblico di categoria D affittare un monolocale nelle città del Nord significa sacrificare ben oltre il 50% del proprio reddito netto. Se aggiungiamo il carovita generale, più alto al Nord, i costi dei trasporti e l’incertezza di percorsi concorsuali lunghi e dispendiosi, l’autonomia abitativa e una qualità della vita dignitosa divengono un miraggio.