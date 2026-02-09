A Morbegno per il Carnevale sfilano i carri delle «Scenografie Cinquini» di Viareggio

«Quando abbiamo raccolto la sfida di riportare il carnevale a Morbegno siamo partiti dal desiderio di creare qualcosa per i bambini: il primo anno ci siamo concentrati sulla festa in oratorio, quella che oggi è “Carneval Bimbi” - spiega Luca Della Sale, presidente della Pro Loco Morbegno - La gioia dei bambini e delle bambine ha alimentato il nostro entusiasmo e la voglia di creare qualcosa di grande. Così, ispirandoci sia allo storico e spettacolare Carnevale di Nizza, che alla creatività del Carnevale di Viareggio, abbiamo deciso di portare un po’ di quella magia e meraviglia anche a Morbegno. Ciò che più ci ha ispirato sono i meravigliosi carri in cartapesta e le meccaniche complesse delle animazioni». Un sogno che, in pochissimi anni, sta trasformando questo Carnevale in uno tra i più partecipanti della Valtellina e della Lombardia. «Negli anni Novanta – prosegue Della Sale – il Carnevalissimo era un evento molto importante. Nel decennio successivo, pian piano, si è spento. Come Pro Loco allora abbiamo preso spunto dal passato cercando di creare qualcosa di nuovo, con un respiro internazionale. Grazie alla preziosa collaborazione di Umberto Cinquini dei Fratelli Cinquini di Viareggio abbiamo sognato in grande e abbiamo costruito un progetto che, anno dopo anno, ci ha portato a proporre un evento sviluppato su tre giorni. Abbiamo investito anche sui gruppi di artisti internazionali ammirati a Nizza e siamo orgogliosi di proporre una grande parata con 27 gruppi e circa 1300 persone che sfileranno domenica, carri meravigliosi e grande entusiasmo».