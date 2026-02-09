A Morbegno per il Carnevale sfilano i carri delle «Scenografie Cinquini» di Viareggio

Un nuovo, rinnovato e spettacolare Carnevale che, grazie alla collaborazione della Pro Loco Morbegno con Umberto Cinquini delle «Scenografie Cinquini» di Viareggio, porta in scena la storia di Mister J, mascotte dell’evento e della sua eccentrica famiglia. L’artista unisce la maestria artigiana a un racconto creativo, trasformando dei semplici carri in uno spettacolo capace di incantare ed emozionare. L’evento è organizzato dal 2023 dalla Pro Loco Morbegno con il Comune e il sostegno di BIM Adda e di Provincia di Sondrio e la collaborazione dei commercianti.
«Quando abbiamo raccolto la sfida di riportare il carnevale a Morbegno siamo partiti dal desiderio di creare qualcosa per i bambini: il primo anno ci siamo concentrati sulla festa in oratorio, quella che oggi è “Carneval Bimbi” - spiega Luca Della Sale, presidente della Pro Loco Morbegno - La gioia dei bambini e delle bambine ha alimentato il nostro entusiasmo e la voglia di creare qualcosa di grande. Così, ispirandoci sia allo storico e spettacolare Carnevale di Nizza, che alla creatività del Carnevale di Viareggio, abbiamo deciso di portare un po’ di quella magia e meraviglia anche a Morbegno. Ciò che più ci ha ispirato sono i meravigliosi carri in cartapesta e le meccaniche complesse delle animazioni». Un sogno che, in pochissimi anni, sta trasformando questo Carnevale in uno tra i più partecipanti della Valtellina e della Lombardia. «Negli anni Novanta – prosegue Della Sale – il Carnevalissimo era un evento molto importante. Nel decennio successivo, pian piano, si è spento. Come Pro Loco allora abbiamo preso spunto dal passato cercando di creare qualcosa di nuovo, con un respiro internazionale. Grazie alla preziosa collaborazione di Umberto Cinquini dei Fratelli Cinquini di Viareggio abbiamo sognato in grande e abbiamo costruito un progetto che, anno dopo anno, ci ha portato a proporre un evento sviluppato su tre giorni. Abbiamo investito anche sui gruppi di artisti internazionali ammirati a Nizza e siamo orgogliosi di proporre una grande parata con 27 gruppi e circa 1300 persone che sfileranno domenica, carri meravigliosi e grande entusiasmo».
Ciò che rende speciale il nuovo «Carneval di Morbegno» sono i carri realizzati da Umberto Cinquini di Viareggio: in cartapesta, coloratissimi e spettacolari, con meccanismi complessi e di grandi dimensioni, tanto da doversi aprire e richiudere nei punti più stretti. E poi saranno enormemente apprezzati anche i gruppi di fama internazionale che si esibiranno lungo il percorso. «È doveroso rivolgere un grazie speciale a tutti i volontari che aiutano nel montaggio e nella realizzazione dei costumi disegnati da Cinquini. Non solo. Ci sono anche le associazioni dei Cb Orobici, i carabinieri, la Croce Rossa, l’Aido e gli Alpini di Morbegno che aiutano nella logistica dell’evento – aggiunge Della Sale –. Da ultimo desidero ringraziare chi ha creduto nel carnevale a partire dai gruppi che vi partecipano».
La grande parata con carri e gruppi
Domenica 15 febbraio ci sarà l’appuntamento più atteso, quello con la «Grande parata di Carnevale» che trasformerà le vie del centro di Morbegno in un grande teatro a cielo aperto dove i bellissimi carri allegorici e i gruppi mascherati sfileranno mettendo in scena uno spettacolo che unisce creatività e tradizione e portando colori, gioia e stupore. La sfilata partirà alle 14.30 e si concluderà verso le 16, si potranno ammirare sin da subito i carri e i gruppi scegliendo un punto sul percorso lungo il triangolo tra le vie del centro - via Garibaldi, piazza Caduti della Libertà, via Nani e via Vanoni - l’evento proseguirà poi in piazza Sant’Antonio dove ci sarà l’estrazione della grande lotteria organizzata dalla Pro Loco insieme ai commercianti per sostenere l’evento. Il primo premio in palio è una Dacia Sandero.
Gli spettatori, attesi a migliaia, potranno ammirare gratuitamente gli spettacolari carri creati per questa edizione. Quelli confermati sono otto. La Pro Loco di Morbegno, in collaborazione con le «Scenografie Cinquini» di Viareggio coinvolgerà il pubblico nel racconto delle avventure della mascotte Mister J: coloratissimo e con il suo caratteristico copricapo da giullare. Mister J quest’anno ci porterà a «Milano- Cortina 2026» con un carro dedicato alle sue avventure alle Olimpiadi. Lady B, sposa di Mister J e grande sorpresa del 2025, sarà invece la protagonista del carro «Lady B - profumo di allegria». L’attesissima novità di questa edizione con cui i fratelli Cinquini ci stupiranno con la loro creatività simboleggia il dono della vita e soprattutto il rinnovamento e il futuro del Carnevale di Morbegno: «Lasciamoli Fiorire» rappresenta una giostra su cui i bambini di Mister J e Lady B si divertono. Un nuovo tassello che completa la magia del Carnevale sognato e realizzato dalla Pro Loco.
Accanto ai carri degli organizzatori sfileranno anche cinque carri provenienti dal mandamento: i Cre-attivi con «Eppur si muove, il caos più bello», la Comunità pastorale di Samolaco, l’oratorio di Albosaggia, l’oratorio di Berbenno e il Gruppo mamme-avventura Mello con l’associazione Serone Vivo. E poi si potranno incontrare gruppi mascherati, associazioni e gruppi di artisti professionisti internazionali. Saranno 27 i gruppi partecipanti composti anche da 100 o 250 membri, per un totale di 1300 persone.
Tra gli ospiti più famosi « I polacchi di Batala Polska » che porteranno i ritmi della samba del carnevale di Salvador de Bahia direttamente in Valtellina; e poi la compagnia francese « Archibald Caramantran » che stupirà il pubblico con un’esperienza visiva potente e coinvolgente che unisce arti circensi e teatro di strada.
Per info aggiornate sull’evento visitare i social del Carnevale di Morbegno @morbegnocarneval e della Pro Loco Morbegno @prolocomorbegno.